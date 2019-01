Tornimparte, la premiazione per La strada dei presepi

Festa dell’Epifania e premiazione per il 13° Concorso La strada dei presepi, pomeriggio di festa a Tornimparte.

La Pro Loco di Tornimparte, comunica che il 6 Gennaio 2019 alle ore 15,30 c/o Il Centro ANGESCAU in Villagrande di Tornimparte, si svolgeranno le premiazioni del 13° Concorso La strada dei presepi: «Quest’anno – spiega il presindente e consigliere nazionale Unpli Domenico Fusari – la partecipazione è stata notevole, 41 opere e di notevole pregio, che hanno coinvolto Scuole, Parrocchie, Associazioni e gruppi di giovani e ragazzi. La manifestazione terminerà, per la gioia dei bambini, con l’arrivo della Befana».