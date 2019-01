Di Maio, i risparmi della scorsa campagna elettorale per il Centro anziani

Il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio (M5S) a L’Aquila per una visita al Centro Anziani: «Doniamo parte dei fondi non spesi nella campagna elettorale del 4 marzo».

Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali del 10 febbraio. Dopo la visita di Salvini (con lo strascico polemico sulle contestazioni), anche oggi L’Aquila ha ospitato big della politica nazionale. Questa volta si è trattato del ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio che, prima di far visita al Centro anziani, al quale sono stati donati parte dei fondi risparmiati dalla campagna elettorale delle politiche di marzo, si è fermato con i giornalisti. Lavoro, immigrazione, sociale, tanti i temi toccati nell’incontro per lanciare la candidatura di Sara Marcozzi: «Vedo grande fiducia degli abruzzesi nel M5S, le elezioni regionali sono elezioni in cui si decide il futuro di sanità, trasporti, investimenti, dei servizi di questa Regione. Molte delle competenze regionali possono essere toccate solo da lontano dal Governo, quindi agli abruzzesi dico che con queste elezioni abbiamo una grande occasione, quella di votare Sara Marcozzi presidente e di cominciare a tagliare tutto quello che non serve dal bilancio della Regione, e iniziare a investire dove serve, nei servizi essenziali; quello che abbiamo fatto a livello nazionale, vogliamo farlo anche a livello regionale».

Per quanto riguarda invece la ricostruzione, ha assicurato Di Maio, «fino a quando verrà completata definitivamente, L’Aquila sarà sempre una questione nazionale».

La diretta dalla pagina Facebook di Sara Marcozzi.