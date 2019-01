Matteo Salvini a L’Aquila, bagno di folla alla Fiera dell’Epifania

Matteo Salvini a L’Aquila, tra le bancarelle delle Fiera dell’Epifania selfie, acclamazioni e qualche annunciata contestazione.

Come previsto, grande fibrillazione a L’Aquila oggi pomeriggio per l’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Salvini, in Abruzzo per la campagna elettorale del centrodestra per le elezioni regionali 2019. Con lui, il candidato presidente, Marco Marsilio, e lo stato maggiore della Lega Abruzzo, dal coordinatore Giuseppe Bellachioma al deputato Luigi D’Eramo, consiglieri del partito, iscritti e simpatizzati. Ad accogliere il ministro, anche il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. Non è mancata nemmeno l’annunciata contestazione.

In piazza Duomo, Salvini ha risposto alle domande dei giornalisti, affrontando i temi caldi della politica nazionale, dall’immigrazione alla manovra economica, fino a quelli locali della ricostruzione, compresa la sollecitazione del sindacato dei vigili del fuoco sulla mancata ricostruzione della caserma e la mancata visita al Comando: «Andrò con fatti concreti» ha assicurato Salvini.

Al suo fianco, Marco Marsilio, che relativamente ai sondaggi ha sottolineato: «Ci fa piacere che ci diano in vantaggio, ma conquisteremo la vittoria alle regionali giorno dopo giorno, con la fiducia dei cittadini».

Nel video che segue, la diretta integreale con la cronaca dell’evento e tutte le interviste del direttore Roberta Galeotti.