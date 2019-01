Lutto nel mondo della cultura, addio a Giuseppe Cristofaro

È venuto a mancare il professor Giuseppe Cristofaro, docente di Letteratura per l’infanzia all’Università degli Studi di L’Aquila.

Lutto per il mondo della cultura e della letteratura per ragazzi per la scomparsa del professor Giuseppe Cristofaro. «Con Giuseppe – ricorda l’amico e collega Livio Sossi – avevamo dato vita al Premio “Franco Trequadrini” per le Tesi di Laurea sulla letteratura per l’infanzia. Lo scorso 5 dicembre, già colpito da un male incurabile, aveva coordinato un importante convegno per la consegna dei premi in memoria di Mauro Laeng e al Gruppo di Servizio per la letteratura giovanile di Roma: convegno al quale aveva voluto la mia presenza. È stato componente della Giuria del Premio “Edito / Re” indetto dall’associazione Libris in fabula, diretta da suo fratello, Enrico Cristofaro. Numerosi e importanti i suoi contributi critici, tra cui un recente saggio sulla fiaba e un articolo su Luigi Volpicelli, pubblicato sulla rivista “Pagine Giovani”. Ricordo a tutti la grande umanità, la generosita, l’impegno professionale, l’amore per la letteratura che trasmetteva ai suoi studenti. Ciao, Giuseppe, buon viaggio!».