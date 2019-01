Luigi Di Maio torna a L’Aquila, visita al Centro anziani

Dopo il Restitution Day, il vicepremier Luigi Di Maio torna all’Aquila. Visita al Centro Anziani prevista per il 6 gennaio.

Sabato 5 e domenica 6 gennaio il vicepremier e ministro Luigi Di Maio è in Abruzzo per la campagna elettorale di Sara Marcozzi.

Sabato 5 alle 19,30 Di Maio parteciperà a un incontro con gli operatori On The Road c/o centro Train de vie a Pescara, mentre domenica 6 gennaio il vicepremier tornerà a L’Aquila per una visita al Centro Servizi per Anziani “Cardinale Corradino Bafile” Via Capo Croce, 1, dove alle 12,30 pranzerà con gli ospiti del centro.