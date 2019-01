Non si poteva sperare in una giornata migliore per la Fiera dell’Epifania dell’Aquila. Sole e tanta gente in centro.

C’è la neve, come vuole la tradizione, ma c’è anche il sole ad abbellire il centro storico aquilano per la Fiera dell’Epifania. La 71esima edizione è stata caratterizzata dalle preoccupazioni per le abbondanti nevicate delle scorse ore, ma ai nastri di partenza si è fatto trovare un bel sole che ha reso particolarmente piacevole l’inizio della giornata.

Il resto lo hanno fatto i mezzi comunali spazzaneve e spargisale, impegnati costantemente da questa notte ad assicurare il minor disagio possibile agli avventori della Fiera dell’Epifania, che – nonostante i timori della vigilia legati al maltempo – a questo punto sembra proprio che farà registrare ottimi numeri.

Sono 350 gli espositori attesi da tutta Italia, e poi animazioni e spettacoli. «La Fiera dell’Epifania – ha commentato il sindaco Pierluigi Biondi – spegne 71 candeline: è cresciuta, ma non invecchia».