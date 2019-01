Neve su strada, chiuso il Valico di Forca Caruso e operativi oltre 30 C.O.C. nei Comuni d’Abruzzo

Sono 33 i Centri Operativi Comunali fin’ora aperti, dei quali 6 in Provincia dell’Aquila (Collelongo, Villavallelonga, Castel Di Sangro, Ateleta, Pescina e San Vincenzo Valle Roveto), 13 in Provincia di Chieti (Villalfonsina, San Salvo, Atessa, Archi, Casalbordino, Pollutri, Palena, Carunchio, Carpineto Sinello, Villa Santa Maria, Tornareccio, Guardiagrele e Colledimacine), 10 in Provincia di Pescara (Farindola, Penne, Pietranico, Caramanico Terme, Sant’Eufemia a Maiella, Civitella Casanova, Villa Celiera, Spoltore, Corvara e Pescara) e 4 in Provincia di Teramo (Atri, Teramo, Giulianova e Silvi). Lo rende noto la Sala Operativa della Protezione Civile regionale. Dal monitoraggio svolto dalle 20 squadre di Volontari di protezione civile attivate dalla Sala Operativa, le maggiori criticità riscontrate sono a carico della viabilità (sia statale che locale) nell’altopiano delle Cinque Miglia (Roccaraso, Roccapia, Castel di Sangro, Rivisondoli, Pescocostanzo ecc) dove, all’abbondante nevicata, si sono aggiunte raffiche di vento di notevole intensità. Disagi causati dall’abbondante manto nevoso, si sono registrati lungo la strada che collega Santo Stefano con Castel del Monte. Ghiaccio e neve vengono segnalati lungo le SS.PP. per Campo di Giove, per Crognaleto e frazioni, Campotosto e Cagnano Amiterno. La Protezione Civile nazionale ha comunicato l’estensione di condizioni metereologiche avverse dalle prime ore di oggi, venerdì 4 gennaio e per le successive 24-30 ore, con previsione di nevicate da moderate ad abbondanti a quote collinari e montane soprattutto nell’Alto Sangro e nell’entroterra chietino. Strade con presenza di ghiaccio anche nelle zone montane della Provincia di Teramo. Le Prefetture abruzzesi hanno emesso ordinanza di interdizioni al traffico pesante sulle strade extraurbane per i mezzi aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 7,5 t con decorrenza dalle ore 17.00 del 3 gennaio.

Neve su strada, chiuso il valico sulla Tiburtina Valeria

Sulla strada statale 5 “Tiburtina Valeria” è provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni il valico di Forca Caruso, in provincia di L’Aquila, a causa di una bufera di neve in atto. Il tratto chiuso è compreso tra il km 135,000 e il km 155,700. Si ricorda che è in vigore l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali sulle strade statali e le autostrade normalmente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Neve su strada, i divieti per i mezzi pesanti impediscono il trasporto dei rifiuti aquilani

Con un comunicato stampa, l’Azienda ASM SpA ha reso noto che, non potendo trasportare i rifiuti fuori comune a causa del maltempo che imperversa sul nostro territorio ed a fronte del divieto di circolazione dei veicoli commerciali superiori a 7,5 tonnellate disposto dal Prefetto dell’Aquila, potrebbero verificarsi dei problemi sulla raccolta. «Scusandoci fin da ora per i disagi eventualmente causati, si invita la cittadinanza ad

esporre anche per la giornata di domani, Sabato 5 gennaio, il solo rifiuto indifferenziato (contenitore verde).

Relativamente al contenitore marrone (organico) la raccolta verrà di nuovo effettuata nella giornata di Martedì 8 gennaio».