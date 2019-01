TERREMOTO AVEZZANO

Exercise 2019, la pianificazione d’insieme a 9 giorni dall’evento

Per la maxiesercitazione di 43mila persone che ci sarà ad Avezzano il 13 gennaio 2019, ci saranno i volontari delle tante associazioni aderenti ad accogliere i cittadini in ogni area d’attesa. Intanto la macchina organizzativa è al lavoro per la consegna di radioline e brochure nelle scuole.