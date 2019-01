Violenza di genere, arrestato 32enne di Sulmona

Arrestato 32enne accusato di lesioni personali aggravate nei confronti di una giovane con cui aveva una relazione.

Nella mattinata odierna personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. di Sulmona ha tratto in arresto un giovane 32enne del posto in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di lesioni personali aggravate.

Come spiegano gli uffici della Questura, l’uomo è stato arrestato in quanto nel mese di novembre del 2018 ha aggredito e percosso violentemente una giovane, anch’essa di Sulmona, con la quale aveva avuto una relazione, procurandole delle lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. Al termine delle indagini svolte dagli uomini della Polizia di Stato, il GIP presso il Tribunale di Sulmona, su richiesta della Procura, ha emesso a carico dell’indagato la misura cautelare. Il giovane, rintracciato presso la propria abitazione, è stato tratto in arresto e al termine delle formalità di rito è stato ricondotto presso la propria abitazione.