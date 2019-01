Nuovo Basket Aquilano, under 16 terzi in Portogallo

Si conclude con un prestigioso terzo posto l’avventura in Portogallo del Nuovo Basket Aquilano che ha rappresentato l’Italia a Lisbona nella nona edizione del Memorial Internazionale Pedro Raimundo Under 16.

La competizione, organizzata dal Benfica nel suo stupendo Palasport Estadio Da Luz, rappresenta per il basket giovanile portoghese l’appuntamento di cartello.

I giovani aquilani, dopo aver battuto i forti canadesi del Vancouver, sono usciti sconfitti dai padroni di casa, Campioni Nazionali Portoghesi, solo dopo un tempo supplementare, in un gara entusiasmante seguita al Palasport da tantissimi appassionati e trasmessa in diretta tv dal canale sportivo del Benfica, uno dei più seguiti in Portogallo.

Official Sponsor della spedizione aquilana è stata l’impresa Frezza Costruzioni, da tempo molto vicina a tutte le attività svolte in favore dei ragazzi dal Nuovo Basket Aquilano e dalla Scuola Minibasket L’Aquila.

A Lisbona hanno giocato, in rappresentanza del gruppo Under 16 attualmente leader della classifica del Campionato d’Eccellenza Abruzzese: Daniele Perrella, Paolo Belmaggio, Alessandro Mascioletti, Marco D’Ippolito, Pietro Gasbarri, Federico Mastropietro, Tommaso Santomaggio, Francesco Tuccella, Tommaso Visioni, Matteo Prioli, Alessandro Baglioni ed Andrea Miconi.



Intanto, sono da ieri in città gli atleti dell’Union Dobling Vienna United Basketball, per partecipare insieme alla squadra aquilana al tradizionale Torneo della Befana – Memorial Sandro Cordoni di Rieti, un classico da anni in questo periodo, organizzato dalla NPC Willie Basket Rieti.

I viennesi, gemellati con Nba ormai da tre anni, sono in città con tre squadre: Under 14 Maschile (ospitati dalle nostre famiglie), Under 12 Esordienti e Under 10 Maschile (in albergo dagli amici dell’ Hotel San Michele – L’Aquila). E tre saranno anche le squadre aquilane a partecipare: Under 14 Maschile e Femminile ed Under 12 Esordienti. Ieri sera allenamenti insieme e poi maxi cena nello scenario del ristorante panoramico del Consiglio Regionale