Maltempo Abruzzo, allertata la Colonna Mobile della Protezione Civile

Attivata la Colonna Mobile regionale di protezione civile, oltre 20 i comuni con i C.O.C. operativi

A seguito dell’avviso di condizioni metereologiche avverse emesso del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dell’avviso di criticità del Centro Funzionale d’Abruzzo con previsione di fenomeni nevosi fino a basse quote, la Sala Operativa Regionale ha posto in preallerta la Colonna Mobile regionale di protezione civile. Dal pomeriggio di ieri 2 gennaio 2019, a seguito del progressivo calo delle temperature e dell’intensificarsi delle precipitazioni nevose fino a quote collinari, oltre 20 comuni abruzzesi hanno istituito i Centri Operativi Comunali (C.O.C.) Nella stessa serata del 2 gennaio la sala operativa ha inviato squadre di volontariato in soccorso di automobilisti bloccati nell’Alto Sangro e nel Comune di Castel di Sangro in supporto al C.O.C. Nella giornata odierna, 3 gennaio, oltre 20 squadre di volontari sono state attivate per monitoraggio del territorio Abruzzese nelle quattro Province.