Corrado Oddi ospite dalla Daniele, Storie Italiane con l’attore abruzzese

Storie Italiane ospita Corrado Oddi, Eleonora Daniele avrà in studio l’attore abruzzese

L’attore abruzzese Corrado Oddi sarà ospite nel celebre programma in onda ogni mattina su Rai 1 a partire delle ore 10, Storie italiane condotto da Eleonora Daniele. Il programma, interamente dedicato a temi di stretta attualità, legati ai principali casi di cronaca e ai problemi che la gente comune affronta ogni giorno: solitamente in studio si alternano storie e protagonisti che raccontano in prima persona le loro esperienze, coadiuvati da servizi e collegamenti realizzati dagli inviati della trasmissione. Ospiti in studio, esperti e giornalisti che mettono a disposizione la loro esperienza per chiarire i temi affrontati nella puntata. Nella puntata di domani 4 gennaio 2019 sarà dedicato uno spazio al mondo dello spettacolo ed ai suoi personaggi. Corrado Oddi racconterà alcune sue esperienze professionali (cinema, fiction, teatro) con particolare attenzione al suo ultimo impegno lavorativo “Pinocchio e la sua favola” di Pericle Odierna che ha debuttato il 12 dicembre scorso a Palazzo Strozzi (Firenze) con la Fanfara dei Carabinieri di Firenze diretta dal maestro Ennio Robbio e al suo tour nei teatri italiani. Racconterà anche molto della sua Marsica dove vive con la sua famiglia. Appuntamento a domani su Rai 1 dalle ore 10 su Storie italiane.