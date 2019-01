Calo delle temperature e neve, il grande freddo bussa alle porte. L’Anas ricorda il divieto di transito ai mezzi pesanti.

«Un intenso flusso di correnti fredde provenienti dal nord Europa investe la nostra Penisola determinando intensa ventilazione sui settori alpini, in graduale estensione all’intero Territorio. Dal pomeriggio di oggi, è altresì previsto l’arrivo di un impulso perturbato attraverso i Balcani, che porterà un progressivo calo delle temperature, con precipitazioni anche nevose sul medio versante adriatico e localmente sul meridione. Le nevicate dapprima a quote alto collinari, subiranno un abbassamento fino a giungere, nella prossima notte e nella giornata di domani, al livello del mare sul versante adriatico. Dopodomani lo scenario non subirà variazioni particolari, con persistenza di fenomeni sulle stesse regioni e sul Meridione, nevose generalmente a quote basse, sino a livello del mare».

Queste le previsioni del Centro Funzionale della Regione Abruzzo per oggi e domani, mentre l’Anas ricorda le limitazioni lungo la 17 ‘dell’Appennino Abruzzese e dell’Appulo Sannitico’ e la 690 ‘Avezzano Sora’: Anas ricorda la presenza del divieto di transito ai mezzi pesanti aventi massa a pieno carico superiore alle 7,5t in caso di neve e strada ghiacciata lungo la SS 17 ‘dell’Appennino Abruzzese e dell’Appulo Sannitico’ dal Km 109,00 (Pettorano sul Gizio-AQ) al Km145,000 (di Castel di Sangro-AQ) e lungo la SS 690 ‘Avezzano Sora’ dal Km 0,000 (Avezzano-AQ) al Km 39,350 (Balsorano-AQ).

In relazione ai bollettini meteo emessi dal Dipartimento della Protezione Civile e alle previsioni meteo attese sul territorio della regione Abruzzo i tratti stradali sopra citati potranno essere interessati da fenomeni di precipitazione nevosa nei periodi di seguito riportati: SS 17 – dalla sera (ore 18,00) del giorno 2/1/2019 al primo pomeriggio (ore 13,00) del giorno 4/1/2019; SS 690 – dalla notte (ore 23,00) del giorno 2/1/2019 al mattino (ore11,00) del giorno 4/1/2019; Anas consiglia pertanto ai conducenti di mezzi pesanti a modificare e/o riprogrammare i propri itinerari di viaggio che dovessero interessare i suddetti tratti stradali nei periodi temporali indicati. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.