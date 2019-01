Flop veglione Capodanno al Castello, il Comune chiede i danni

Il concerto della cover band di Vasco Rossi, che avrebbe dovuto accompagnare gli aquilani nel 2019, è iniziato solo ad anno nuovo, con nessun countdown e nella delusione più totale.

A raccontare cosa è avvenuto a Capodanno è la stessa assessore Sabrina Di Cosimo, che si sfoga amaramente su Facebook, spiegando i fatti:

“La cover band di Vasco Rossi “Punto Radio” (vincitrice del bando emanato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune dell’Aquila) è stata inadempiente rispetto agli accordi presi con l’amministrazione comunale. Da contratto dovevano suonare dalle 23 in poi e ovviamente dovevano fare il countdown a mezzanotte. Il Comune agirà con atti amministrativi di competenza per contestare le suddette irregolarità.”

prosegue l’assessore.

“Desideravo una festa di Capodanno con i fiocchi per tutti noi, non credevo servissero dei controllori. Purtroppo è accaduto e non si può tornare indietro. Il danno d’immagine per la città, per gli Aquilani e tutti i turisti presenti è incalcolabile. Per questo vi assicuro che agiremo di conseguenza.”