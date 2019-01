Buoni pasto scalati per errore riaccreditati a breve

Mensa scolastica, buoni pasto erroneamente “scalati” dal sistema informatico.

Bignotti: “Il problema sarà risolto in brevissimo tempo”

Saranno riaccreditati in brevissimo tempo i buoni pasto della mensa scolastica, erroneamente “scalati” sul sistema informatico del Portale dei Genitori.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche educative e scolastiche, Francesco Bignotti.

«Per un banale disguido, senza che gli operatori addetti avessero delle responsabilità, in diversi casi il sistema informatico ha provveduto a detrarre il buono pasto della giornata di ieri, ignorando che era un festivo – ha spiegato Bignotti –. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni in merito e stamani il nostro ufficio ha prontamente informato il gestore del servizio dei buoni pasto elettronici, chiedendo il ripristino di quelli eliminati per sbaglio. Va dato atto alla Commissione Mensa scolastica di essersi prontamente attivata per segnalare il caso.»

«Ribadendo che si è trattato di un mero equivoco – ha concluso Bignotti – contiamo nella risoluzione del problema in pochissimo tempo.»