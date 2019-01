Assunzioni con Garanzia Lavoro, boom richieste e fondi finiti

Boom di richieste di assunzioni da parte delle aziende abruzzesi tramite Garanzia Lavoro: fondi quasi del tutto finiti.

La chiusura anticipata per la Linea 2 dell’avviso del Fondo sociale europeo Garanzia Lavoro è stato deciso dal direttore del Dipartimento Sviluppo economico e Lavoro a seguito del consistente numero di richieste di assunzioni arrivate dalle aziende abruzzesi che hanno impegnato quasi tutte le risorse finanziarie a disposizione della Linea 2 degli avvisi.

Proprio per questo, il Dipartimento dello Sviluppo economico e del Lavoro ha deciso di fissare al prossimo 7 gennaio 2019 la data ultima per la presentazione delle candidature relative alla Linea 2 dell’avviso A di Garanzia Lavoro – aiuti in de minimis e alla Linea 2 dell’avviso B di Garanzia Lavoro – aiuti in esenzione.

In sostanza, le imprese che hanno una sede operativa o legale in uno dei comuni abruzzesi al di fuori dell’area di crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno hanno tempo fino alle ore 12 del 7 gennaio 2019, sia che agiscano in regime di de minimis sia in regime di aiuti in esenzione, per presentare la candidatura per le assunzioni.

Rimangono invece operativi fino alla scadenza naturale fissata al 1° aprile 2019 gli avvisi di Garanzia Lavoro per la Linea 1, quella che fa capo ai 13 comuni abruzzesi ricadenti nell’area di crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno.

Per questa linea, sia nell’avviso A sia nell’avviso B, il numero di domande è sensibilmente inferiore alla linea 2 e dunque si è deciso di proseguire fino alla scadenza naturale dell’avviso.

Partit0 ufficialmente lo scorso 10 dicembre, Garanzia Lavoro, che prevede incentivi da un minimo di 8 mila euro ad un massimo di 10 mila euro alle aziende che assumono disoccupati, ha fatto registrare, solo per la Linea 2, nel giro di tre settimane 580 domande presentate da aziende abruzzesi per un totale di assunzioni a tempo indeterminato pari a 850 unità.

Un vero e proprio boom che ha ridotto al lumicino i 7,5 milioni di euro messi a disposizione solo per la Linea 2 degli avvisi. In totale, le risorse previste per Garanzia Lavoro sono circa 12 milioni di euro e attualmente, secondo le stime effettuate dagli uffici regionali, sarebbero disponibili risorse solo per la Linea 1, mentre per la Linea 2 sarà possibile dare seguito solo per le candidature fino al 7 gennaio 2019.

È nelle intenzioni del Dipartimento riaprire i termini della Linea 2 di Garanzia Lavoro nel momento in cui verranno destinate ulteriori risorse finanziarie in fase di riprogrammazione degli interventi del Piano operativo dell’FSE.