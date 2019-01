Aggiornamento ore 21:45



Nessun danno su A24 e A25:

I tecnici di Strada dei Parchi hanno effettuato i controlli su tutte le strutture di A24 e A25 nell’area della Marsica e nella zona dell’Aquila epicentro del movimento tellurico.



Aggiornamento ore 20:45



Il Comune di Collelongo è in contatto con la Sala Operativa. Al momento non si riscontrano danni. Non si escludono ulteriori scosse di assestamento.

Verrà aperto il Bocciodromo Comunale per i cittadini che vorranno passare la notte al suo interno.

Scossa di terremoto, paura nella Marsica

Un terremoto di magnitudo ML 4.2 è avvenuto nella zona: 3 km W Collelongo (AQ), il 01-01-2019 alle 19:37:46 (UTC +01:00) ora italiana.

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.88, 13.55 ad una profondità di 17 km.

Per il momento non si hanno notizie di danni a cose o persone ma la redazione rimane in allerta per aggiornamenti.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.