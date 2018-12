Residua instabilità nelle prossime ore, migliora in serata-nottata ma continueranno a soffiare venti settentrionali con temperature in diminuzione. Arriva il freddo da mercoledì sera.

La nostra penisola è interessata dall’arrivo di impulsi di aria fredda provenienti dai vicini Balcani che, in queste ultime ore, hanno favorito annuvolamenti, rovesci, temperature in diminuzione sul medio-basso versante adriatico e sulla nostra regione; nelle prossime ore saranno ancora possibili annuvolamenti, venti settentrionali in rinforzo e possibili precipitazioni sulla nostra regione, in particolare sul settore centro-orientale e lungo la fascia costiera, ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla serata-nottata con ampie schiarite, anche se continueranno a soffiare venti settentrionali, in graduale attenuazione nella giornata di Capodanno. Il miglioramento proseguirà anche nella giornata di Capodanno anche se si tratterà ancora una volta di un miglioramento temporaneo, in attesa dell’arrivo masse d’aria gelida di origine artica che, alla base dei dati attuali, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, raggiungerà gran parte dell’Europa centro-orientale, i vicini Balcani e, da mercoledì sera, anche la nostra penisola, in particolare le regioni centro-meridionali ed il settore adriatico, favorendo temperature in sensibile diminuzione e probabili nevicate anche in pianura e lungo le coste, specie nelle giornate di giovedì e venerdì. Al momento la tendenza sembra confermata dai principali modelli matematici, tuttavia occorre attendere ancora nuovi aggiornamenti per scoprire eventuali nuovi dettagli che, attualmente, è impossibile prevedere.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, sul settore orientale e lungo la fascia costiera con possibilità di precipitazioni sparse. Dalla serata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nella notte e nella giornata di Capodanno, anche se continueranno a soffiare venti settentrionali, specie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari.

Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso.



(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)