Sbronze festive, 16 denunce e altrettante patenti ritirate

Controlli straordinari della polizia per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza, 16 patenti ritirate solo nel periodo festivo. Volano via 230 punti.

Prosegue l’impegno della Polizia Stradale in provincia dell’Aquila per la verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti e per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Solo nelle notti tra sabato 23 e domenica 24 e nelle serate di giovedì 27 e venerdì 28 dicembre scorso, la Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano ha impegnato un consistente numero di pattuglie nell’area di Avezzano. Gli operatori impiegati hanno contestato 56 violazioni amministrative per infrazione al Codice della Strada, ritirando 19 patenti di guida, di cui 16 per guida in stato di ebbrezza alcolica, e proceduto al sequestro di 2 autovetture per violazione dell’art.193 per mancanza della copertura assicurativa. Nel corso dell’attività sono state denunciate, all’Autorità Giudiziaria, 16 persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui 2 ragazzi trovati anche sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e decurtati 230 punti. Inoltre, è stato rintracciato e denunciato a piede libero, per omissione di soccorso e fuga, un giovane 28enne che dopo aver provocato un incidente stradale si dava alla fuga.

L’attività di vigilanza stradale quotidiana svolta dalla Sottosezione di Polizia Stradale di Avezzano proseguirà anche durante le prossime festività, con l’obiettivo di prevenire e reprimere anche condotte di guida pericolose che spesso determinano incidenti stradali con esiti spesso tragici.