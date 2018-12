Pediatria Avezzano, le due star con medici e bambini

Ilria di Paolo e Anastasia Sorge in corsia, visita ai bambini di Avezzano dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e Miss Sorridi Con Noi

Grande successo per l’iniziativa ospitata nel reparto di Pediatria. Un’idea nata per sostenere, aiutare e curare con gioia i bambini e gli anziani, nata da Antonio Oddi. Oggi 29 dicembre 2018, il primario del reparto di Pediatria Maurizio Mantovanelli dell’ospedale civile di Avezzano ha ospitato con grande soddisfazione e felicità l’ iniziativa solidale e innovativa che «ha portato – racconta – piacere e tanta gioia ai pazienti. Grazie alla Giornalista ed ex protagonista di Uomini e Donne e Grande Fratello VIP Soleil Anastasia Sorge, che ha portato dolci e regali ai bambini, e alla Miss Sorridi Con Noi Ilaria Di Paolo. Con loro siamo riusciti a rallegrare questa fine dell’anno, e sono rimaste entusiaste di poter passare una giornata così positiva e costruttiva con noi. Soddisfatti anche i bambini».