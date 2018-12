Sette reti segnate al Cesaproba nel recupero disputato presso il “Comunale” di Scoppito: poker di Carosone, doppietta di Arciprete e Maisto nel finale.

di Claudia Giannone

Continua la scalata del Città di L’Aquila, che nel recupero del match contro il Cesaproba mostra ancora una volta di che pasta è fatto: 7-0 tra le mura del “Comunale” di Scoppito. Nessuna novità nell’undici iniziale schierato da mister Roberto Cappellacci.

Dopo la traversa colpita al 5’ minuto, è al 26’ che i rossoblù trovano il vantaggio: Carosone, con un piattone, in buca il cross dalla sinistra. Due minuti dopo arriva il raddoppio: miracolo di Tarquini su Zazzara, ma l’estremo difensore non può nulla sul tap in vincente di Carosone. 41’, la terza rete della giornata: velo di Maisto ed è ancora Carosone a spingere in rete. Fine primo tempo, risultato parziale 3-0 per L’Aquila.

11’ della ripresa, arriva la quarta rete della giornata e soprattutto il quarto gol di Carosone, che devia in porta un tiro di Catalli. Un minuto dopo, di Norcia per Arciprete che piazza un temibile diagonale alle spalle di Tarquini. Un solo giro di lancette ed è 6-0 per i rossoblù: di nuovo Arciprete in goal. Si dovrà attendere il 43’ per la settima rete dell’incontro, firmata Maisto. Ma da annotare un minuto prima il rigore assegnato al Città di L’Aquila e parato da Tarquini a Catalli. Arriva il triplice fischio dell’arbitro, risultato finale 7-0.

Città di L’Aquila e Cesaproba, le formazioni ed i marcatori

CESAPROBA: Tarquini, Taccalozzi, Picchioni (31′ st Mancini), Pietrucci (18′ st Sebastiani), Prosperini, Antonelli, Grasso (18′ st Filosini), Di Rocco S., Di Stefano, Paone, Cialfi.

A disp.: Di Loreto, Durastante, Di Rocco F., Di Donato, Moroni, Ciotti. All. Feliciani.

CITTÀ DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna (33′ st Santarelli), Ndiaye (1′ st Di Norcia), Silvestri (1′ st Arciprete), Zanon, Di Francia (33′ st Mohammed), Pizzola (18′ st Morra), Zazzara, Carosone, Catalli, Maisto.

A disp.: Tursini, Ciuffini, Micantonio. All. Cappellacci.