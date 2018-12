Prosegue il tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, Abruzzo compreso, ma tra lunedì e Capodanno atteso veloce peggioramento al centro-sud.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che garantisce tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, anche se non mancano annuvolamenti sull’arco alpino e banchi di nebbia nelle pianure e nelle valli del centro-nord. Foschie e banchi di nebbia interesseranno anche la nostra regione, specie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, tuttavia non si escludono nebbie anche lungo i litorali e sulle zone collinari prossime alla costa, specie nelle prossime ore, ma la situazione meteorologica non cambierà almeno fino a lunedì, quando un veloce impulso di aria fredda sembra destinato a raggiungere le regioni centro-meridionali adriatiche, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche e un generale calo delle temperature. Al momento il peggioramento sembra destinato soprattutto verso il basso Adriatico e al meridione, tuttavia non si esclude una possibile estensione della nuvolosità e dei fenomeni anche sulla nostra regione, specie nel pomeriggio-sera di lunedì e nella notte di Capodanno, una situazione ancora incerta, da analizzare nei prossimi aggiornamenti. Nei prossimi giorni, inoltre, c’è da segnalare una massiccia discesa di masse d’aria gelida di origine artica verso l’Europa orientale e verso la Russia ma, alla base dei dati attuali, non si prevede, almeno per ora, un’influenza diretta dell’aria gelida sulla nostra penisola nei prossimi giorni: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano e, localmente, lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa. Poche novità anche nella giornata di sabato, proseguirà il tempo stabile e non si prevedono sostanziali variazioni.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi con gelate diffuse, specie sulla Marsica e nell’Aquilano, in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso.



(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)