Consiglio Provinciale, approvata mozione per intesa con il Comune dell’Aquila sulla caserma Rossi per la nuova sede del Cotugno

Si è svolto questa mattina, 28 Dicembre, presso la sede di via Monte Cagno in L’Aquila, l’ultimo Consiglio Provinciale del 2018. Prorogata fino al 31 dicembre 2019 la convenzione con l’Automobile Club d’Italia la riscossione e la gestione dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT).

La Provincia dà l’Ok, il Cotugno può andare alla caserma Rossi

Il consigliere Vincenzo Calvisi ha presentato una mozione, approvata ad unanimità, che prevede una intesa con il comune dell’Aquila per individuare l’area della caserma Rossi per la realizzazione della nuova sede dei licei del convitto “D. Cotugno ”, alla luce della disponibilità manifestata dal Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

Approvata la modifica al regolamento per l’assegnazione dei finanziamenti regionali in favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in provincia. I consiglieri Gianluca Alfonsi e Alfonsino Scamolla hanno illustrato il lavoro svolto dalle commissioni ambiente e statuto per il raggiungimento degli obiettivi e l’accordo raggiunto con alcune ATC (ambito territoriale caccia) per i fondi pregressi risalente a oltre dieci anni, competenze ad oggi non più in capo alla Provincia.

Confermato quanto stabilito nelle precedenti deliberazioni in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni in merito all’assetto complessivo delle società partecipate della provincia, in particolare su Euroservizi, sulla quale sono stati già attivati, in accordo con i sindacati, i contratti di solidarietà in attesa di definire la messa in “bonis” della società, al fine di salvaguardare i posti di lavoro. Il consigliere Gianluca Alfonsi ha proposto al consiglio, raccogliendone l’unanimità, di partecipare il GAL “Terre Aquilane” essendo, l’Ente provinciale, già presente nei gruppi di azione locale di “Abruzzo Italico” e “Gran Sasso”, sostenendo l’importante azione che svolgono per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori

E’ stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di sgombraneve e spargimento di cloruri, per la stagione 2018/2020, con i comuni che svolgeranno il servizio per conto della Provincia. Integrate anche le somme della convenzione stabilita con il Comune di Castel del Monte sottoscritta in data 2 gennaio 2018.