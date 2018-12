Abio L’Aquila, il 10 gennaio il primo incontro del 13′ corso di formazione per diventare volontari dell’associazione che da anni fa sorridere e giocare i bimbi ricoverati al San Salvatore

Appuntamento il 10 gennaio, alle ore 18, presso l’aula c.3.4 del blocco universitario di Coppito 2, in via Vetoio, L’Aquila.

Dal 2004 Abio opera nel reparto di pediatria del San Salvatore dell’Aquila, dal 2010, anno di realizzazione, anche nel Pronto Soccorso Pediatrico e da qualche settimana nel reparto di Neuropsichiatria Infantile.

I suoi volontari portano ogni giorno in ospedale il loro impegno e la loro presenza, offrendo un’occasione di gioco e un sorriso ai piccoli ricoverati e un sostegno alle loro famiglie in un momento delicato e difficile come quello di un ricovero, di una visita ambulatoriale o di una consulenza in pronto soccorso.

I volontari hanno fra i 18 e i 69 anni, tanta voglia di mettersi in gioco, offrendo tempo e un sorriso ai piccoli pazienti del San Salvatore.

Per informazioni e prenotazioni : formazione.abioaquila@gmail.com

3441011863 www.abiolaquila.org