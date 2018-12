Special Olympics, il calendario delle star dell’Inclusione

Presentato stamattina a L’Aquila il calendario 2019 degli atleti Special Olympics.

In un’atmosfera accogliente come quella di Nerocaffè, ancora agghindato per le feste, la squadra degli Special ha affidato al Direttore Regionale di Special Olympics Team Abruzzo, Guido Grecchi, il compito di ufficializzare il calendario per il nuovo anno.

Perché un calendario?

«Perché gli atleti Special, come le modelle e i calciatori, sono le nostre star – risponde Guido Grecchi -, sono loro le nostre persone importanti e sono loro che hanno reso possibile a L’Aquila parlare di “inclusione”.»

«Ma non solo: anche perché è in funzione loro che noi facciamo tutto e continueremo a farlo. Il nostro percorso è disegnato su di loro.»

Così come lo è la cover del calendario: in copertina infatti la veste grafica realizzata da Valentina Gregori della Fill Visual Design, mescola, amalgamandole, linee dritte e geometriche con linee curve e sinuose nell’esaltazione della diversità.

Nella copertina tutti i colori sono inclusi: non si può fare a meno di nessun colore.

Non si può fare a meno peraltro nemmeno delle altre abilità: la presentazione è stata rallegrata dall’intermezzo musicale di Cristian Deruichi e dal futuro ambasciatore aquilano ai mondiali che si terranno a Marzo ad Abu Dhabi, il cestista Special Paolo Aquilio.

A Paolo, che si è esibito alla chitarra proponendo brani natalizi, è dedicato il mese di Marzo, proprio in onore del grande evento sportivo che lo attende.

Ogni mese è dedicato a un atleta e a un Hashtag, in ogni mese un atleta spiega con una frase cosa Special Olympics abbia rappresentato per lui/lei.

In tutti i mesi sono evidenziati gli eventi importanti tra cui gli appuntamenti della squadra e i compleanni degli atleti e dei fondatori.

Presenti la presidentessa del Rotary, Rossella Iannarelli, Rita Pelliccione in rappresentanza della LILT, volontari, amici e tutti gli sponsor menzionati anche sul retro del calendario.

Perché, come recita giustamente l’hashtag di Agosto, è necessario #CHOOSETOINCLUDE.