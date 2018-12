Regione, ultima seduta dell’anno per il Defr

Torna a riunirsi il Consiglio regionale che sarà chiamato a confrontarsi sul Defr, il Documento di Economia e Finanza regionale 2019 – 2021, e su altri documenti contabili.

Ultimi adempimenti per il Consiglio regionale prima delle elezioni del 10 febbraio che ne cambierà la composizione. Il presidente Di Pangrazio, infatti, ha convocato per domani, venerdì 28 dicembre, alle ore 11 (con eventuale prosecuzione a sabato 29 dicembre), la seduta dell’Assemblea legislativa per l’esame di importanti documenti contabili, a partire dal Defr, il Documento di Economia e Finanza regionale 2019 – 2021.

In discussione, inoltre, il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 – Piano di Rientro, Legge di Stabilità regionale 2019 e Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021.

Intanto, il calendario della sessione di bilancio prevede per oggi la riunione della Commissione Bilancio, dalle 9 alle 12, e a seguire le altre Commissioni, Territorio, Agricoltura, Sanità e Politiche Europee, per l’espressione del parere. Infine, alle 15.30 si riunisce nuovamente la Commissione Bilancio per l’esame di merito del provvedimento.