Una vasta area di alta pressione garantirà tempo stabile su tutte le regioni ma favorirà la formazione di banchi di nebbia soprattutto al centro-nord.

La nostra penisola è interessata dalla presenza di una vasta area di alta pressione che continuerà a favorire condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, mentre al centro-nord tenderanno ad intensificarsi le nebbie, sia in Pianura Padana ma anche lungo il litorale adriatico e, di conseguenza, non si escludono banchi di nebbia anche sulla nostra regione, non soltanto nelle valli interne Aquilane e Marsicane, ma anche lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa. Inoltre, alla base dei dati attuali, non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino alla fine dell’anno, a causa della persistenza di una vasta e solida struttura di alta pressione che, tuttavia, non impedirà il transito di veloci corpi nuvolosi che potranno favorire annuvolamenti sparsi, ma si tratterà di nubi prevalentemente alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, tuttavia, un possibile disturbo a ridosso della notte di Capodanno, a causa del possibile arrivo, anche se marginale, di un impulso di aria fredda proveniente dai Balcani che potrebbe favorire annuvolamenti e occasionali precipitazioni. Si tratta, quest’ultima, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili banchi di nebbia nelle valli interne dell’Aquilano e della Marsica, in diradamento durante le ore centrali della giornata; nel corso della mattinata e nel pomeriggio non si escludono foschie dense e banchi di nebbia anche lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa. Poche novità nella giornata di venerdì.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o settentrionali.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)