Bus elettrico, si viaggia gratis verso il centro

Dal terminal al centro storico, ogni mezz’ora bus elettrico gratuito.

«È appena partito il servizio gratuito con il bus navetta elettrica». Ad annunciarlo l’assessore alla mobilità Carla Mannetti, relativamente al servizio gratuito previsto nei giorni 27, 28, 29 e 31 dicembre 2018 e i giorni 2, 3 e 4 gennaio 2019.

«La navetta elettrica – spiegano l’assessore Mannetti e l’amministratore unico Ama Giammarco Berardi – farà capolinea al Terminal di Collemaggio e svolgerà il servizio dalle ore 15:00 alle 19:00 con frequenza di trenta minuti effettuando il seguente percorso: Terminal di Collemaggio, viale Collemaggio, Corso Federico II, Piazza Duomo (fermata), via San Bernardino; via Zara, via Castello, Fontana Luminosa (fermata), viale Gran Sasso, Terminal di Collemaggio».