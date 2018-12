Anche quest’anno, come consuetudine da ormai 6 anni – la prima edizione risale al 2013 -a Monticchio si è rinnovato il rito di Babbo Natale.

A percorrere le vie del paese, avvolto da un’atmosfera natalizia, il carro-slitta di Babbo Natale che ha scelto proprio la frazione dell’Aquila per manifestare la sua presenza, portando doni e sacchetti di dolci ai bambini che increduli lo stavano aspettando.

“Arriva Babbo Natale” è l’iniziativa che da anni viene portata avanti dal Centro Sociale Anziani “Gianna Carosone“ di Monticchio: tante iniziative a partire dall’8 dicembre, con la collocazione della cassetta delle letterine nella quale i bambini inseriscono le loro richieste natalizie.

Clou degli eventi, appunto, alla Vigilia di Natale, con la partenza del carro-slitta accompagnato da una magica atmosfera di festa che fa tappa in tutte le case del paese.

Per la riuscita dell’impresa, un ringraziamento va a tutto lo staff del Centro Anziani di Monticchio, in particolare ai componenti del consiglio direttivo e al suo presidente Massimo De Simone, che con spirito di abnegazione si mettono a disposizione per la riuscita dell’evento e anche ai circa 300 soci, perché è grazie alla loro fiducia che il Centro ha la forza e lo spirito giusto per portare avanti le numerose iniziative che si tengono durante tutto l’anno.