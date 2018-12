William Zonfa, gli auguri per il Natale 2018 della stella d’Abruzzo

Lo chef stellato William Zonfa taglia per il Capoluogo.it il suo speciale panettone all’arancia e zafferano e ai microfoni del direttore Roberta Galeotti augura un sereno Natale a tutti.

Dopo i grandi eventi di Mosca e Shanghai, lo chef William Zonfa torna a L’Aquila per il più classico “Natale con i tuoi” alla Magione Papale da dove invia gli auguri dai microfoni del Capoluogo.it. Per l’occasione, la presentazione dell’originale panettone in salsa abruzzese, con un ingrediente d’eccezione: lo zafferano.

«Il panettone – ha spiegato lo chef Zonfa – è la bestia nera di tutti i cuochi, in gastronomia una delle ricette più complicate da realizzare, o quantomeno quella a cui porre maggiore attenzione. Nello specifico, l’obiettivo è stato quello di dare la possibilità a chi andava via dal nostro ristorante di portarsi dietro un pezzo del nostro territorio».