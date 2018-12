Meloni, con Marsilio centrodestra alla guida della Regione

Dopo l’ok di Salvini, Giorgia Meloni suona la carica: Da oggi compatti e determinati per riportare il centrodestra alla guida della Regione Abruzzo.

«Il centrodestra quando è unito vince e governa bene». Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in una nota, dopo l’ok giunto da Matteo Salvini per la candidatura di Marco Marsilio alla presidenza della Regione Abruzzo, a pochi giorni dal tavolo nazionale. «Ringrazio gli alleati di Forza Italia e Lega, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, – scrive la Meloni – per aver condiviso la scelta del senatore Marco Marsilio come candidato governatore in Abruzzo. La competenza, l’esperienza e la concretezza fanno di Marco Marsilio la persona giusta per restituire a una terra bellissima e fragile il futuro che merita, dopo anni di mal governo della sinistra. Da oggi compatti e determinati affronteremo insieme questa sfida per riportare il centrodestra alla guida della Regione e per difendere gli interessi degli abruzzesi. Già nei prossimi giorni sarò personalmente in Abruzzo al suo fianco».