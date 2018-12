Marsilio, lavorerò per la rinascita della nostra regione

Marco Marsilio, candidato del centrodestra alle prossime regionali, alla sua prima uscita ufficiale: «Lavorerò con sapienza e determinazione per la rinascita della nostra regione».

Dopo la videoconferenza per il tradizionale scambio di auguri tra Berlusconi, Meloni e Salvini che ha sostanzialmente sostituito il tavolo nazionale del centrodestra per l’ufficializzazione della candidatura di Marco Marsilio alle prossime regionali, la campagna elettorale del centrodestra prende ufficialmente il via: «L’indicazione della mia persona da parte dei leader della coalizione di centrodestra, – scrive Marsilio in una nota – mi riempie di orgoglio. A loro, e a quanti in questi giorni mi hanno manifestato sostegno e apprezzamento, va il mio ringraziamento. Con la fiducia degli elettori abruzzesi, passo dopo passo, lavorerò con sapienza e determinazione per la rinascita della nostra regione. Dopo il disastroso quinquennio targato Pd a trazione D’Alfonso, va scongiurata un’altra legislatura fotocopia a guida Giovanni Legnini: la continuità verso una strada senza sbocco. Bisogna scongiurare il pericolo di un governo 5Stelle, la cui incapacità è evidente a Roma e Torino, e che farebbe retrocedere ancora di più l’Abruzzo. Sarà un cammino complesso ma esaltante, nel quale vorrei coinvolgere anche movimenti e liste civiche che condividono questa grande voglia di cambiamento. In ogni nostro passo, l’Abruzzo – rileva, infine, il candidato presidente del centrodestra, Marco Marsilio – per riscattarlo dagli anni bui del centrosinistra; per portarlo a essere tra le Regioni capofila; per renderlo una realtà vitale, una terra delle opportunità e dello sviluppo; per riconsegnare alle famiglie abruzzesi l’ottimismo della quotidianità e la bellezza di un impegno, che produca possibilità di crescita e di affermazione esistenziale e professionale per i propri figli. Perché nessuno debba più andare via dall’Abruzzo, per mancanza di opportunità».