Luci d’Artista, L’Aquila incanta

Da Collemaggio a piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele e Fontana Luminosa, le Luci d’Artista a L’Aquila rendono magica l’atmosfera natalizia. Il video.

Un Natale davvero speciale per L’Aquila che con Luci d’Artista riscopre finalmente la gioia di mostrarsi in tutta la sua scintillante bellezza. Comete, orsetti, slitte, pacchi regalo, decori, la città gode di un clima natalizio straordinario, esaltato dal video girato per la pagina Facebook di Luci d’Artista.

Le installazioni luminose, inaugurate lo scorso 8 dicembre, illumineranno il centro storico per tutto il periodo natalizio.