Consigli per un Natale sicuro per Micio e Fido

Feste al sicuro per gli amici animali, i consigli dell’Associazione italiana difesa animali e ambiente.

Arrivano anche in questo fine 2018 i consigli per far trascorrere Feste sicure per Micio e Fido, consigli proposti come di consueto dall’Associazione italiana difesa animali ed ambiente – AIDAA. Vediamo di seguito il dettaglio delle iniziative proposte per questo periodo natalizio 2018.

La prima iniziativa iniziativa riguarda il blog dell’Associazione italiana difesa animali e ambiente che fornirà giornalmente consigli e suggerimenti su come garantire sicurezza agli animali domestici durante le feste e su come comportarsi con micio e fido nei luoghi di vacanza invernale, lo stesso blog fornirà le informazioni su come evitare i traumi per i botti di capodanno Tutte le informazioni saranno pubblicate sul blog AIDAA all’indirizzo: http://aidaa- animaliambiente.blogspot.it/

La seconda iniziativa riguarda Una ciotola natalizio per micio e fido rivolta ai randagi.

«In questi giorni natalizi invitiamo tutti ad aderire all’operazione Ciotola Natalizia per micio e fido, rivolta specialmente a coloro che abitano in zone di forte randagismo. L’invito è a a mettere fuori casa una ciotola (rigorosamente con crocchette per cani o gatti evitando avanzi e tutto il resto) con le crocchette (evitate avanzi di cibo ed in particolare evitare le ossa) ed una ciotola d’acqua in modo che almeno a Natale i randagioni abbiano l’opportunità di un pasto decente.

Ed infine ecco i consigli legati all’alimentazione (ed ai divieti sull’alimentazione) nei giorni di festa per Micio e Fido

Cosa NON fare assolutamente:

– Non mettere mai in nessun caso gli avanzi del cibo nella ciotola di micio e fido.

– Evitare accuratamente di dare a micio e fido le ossa in particolare se si tratta di ossa sottili che possono essere ingoiate da micio e fido e creare diversi problemi in caso le ossa si conficchino in gola o nello stomaco

– Mai dare a micio e fido cibo fritto o che contenga sughi o salse

– Mai dare a micio e fido cibo contenenti cipolla: è letale per loro.

– Non aumentare troppo la dose delle calorie quotidiane rispetto agli altri giorni dell’anno, specialmente se fido e micio fanno vita sedentaria

– Evitare assolutamente di dare la cioccolata o dolci contenenti cioccolato a fido e micio in quanto sono per loro velenosi

Cosa è permesso:

– Se proprio micio e fido non ce la fanno a stare a guardarvi mentre vi abbuffate provate a dar loro della frutta che non fa male e che spesso contrariamente a quanto si pensa è molto gradita dai nostri amici a quattro zampe

– Tenere con se a disposizione qualche biscotto per cani o gatti ipocalorici o naturali e qualche crocchetta da dare extra al nostro amico a quattro zampe

– Se qualcuno di voi volesse cucinare del cibo per il proprio animale, in particolare carne, si consiglia di usare assolutamente carne di alta qualità, magra e da cuocere assolutamente al vapore.