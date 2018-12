Aperitivo della Vigilia tra brindisi, musica e divertimento

Come da tradizione, l’Aperitivo della Vigilia si conferma l’appuntamento imperdibile per tanti giovani e meno giovani.

Da questa mattina centro storico affollatissimo a L’Aquila per l’Aperitivo della Vigilia; tanti giovani da Ju Boss e non solo, per ritrovarsi all’insegna della musica e della spensieratezza, tra un brindisi e un altro.

Non sono mancati eccessi e anche interventi del 118 per soccorrere qualche persona che non è riuscita a contenere le proprie esuberanze alcoliche, ma fino al pomeriggio fortunatamente non sono stati segnalati episodi particolarmente gravi. Per la pulizia, l’associazione Azimut ha installato dei maxi cestini per evitare problemi eccessivi al decoro urbano.

I festeggiamenti, come di consueto, andranno avanti a oltranza, intanto ecco i servizi video del Capoluogo.it, presente con il direttore Roberta Galeotti ed Eliia Fogliadini questa mattina tra le vie del centro stracolme di giovani.