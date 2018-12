Nazario Pagano, Forza Italia con Pd? Una fake news

Così Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo.

“Leggo su La Verità di ieri e su Il Fatto Quotidiano di oggi una ricostruzione che definisco con un eufemismo una fantasiosa fake news, secondo la quale in Abruzzo Forza Italia sarebbe pronta ad appoggiare il Pd. Mi spiace deludere le due testate, sempre impegnate-anziché a dar notizie appetibili- a osannare il governo e a delegittimare Forza Italia, ma l’alleanza di centrodestra in Abruzzo è ben salda”

dice Pagano.

“Ci vuole un’enorme fantasia, per ipotizzare un’alleanza con il Partito democratico, considerando che il principale suo sponsor in Abruzzo è l’ex Presidente della giunta regionale Luciano D’Alfonso, a cui abbiamo fatto una durissima opposizione in questi anni. La discussione interna alla coalizione è qualcosa di naturale in politica, che avviene semplicemente perché tutte le forze che la compongono hanno a cuore il bene della regione e vorrebbero che fosse guidata dal candidato migliore possibile”

Forza Italia rivendica il suo ruolo di partito di opposizione al governo gialloverde e altrettanto nettamente al Partito democratico e anzi,da mesi auspica che la Lega stacchi la spina all’esecutivo e torni nell’alveo di centrodestra, così come accade a livello locale dove governiamo e governeremo insieme con successo molti comuni e regioni,” conclude.