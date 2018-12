Motoclub Vigili del Fuoco L’Aquila, doni e sorrisi in Pediatria

Nella mattina del 23 dicembre il Motoclub dei Vigili del fuoco aquilani ha consegnato doni e panettoni ai bimbi ricoverati nel reparto di pediatria del San Salvatore.

“Con il Supermercato CONAD dell’Aquilone ormai da tempo la sezione dell’Aquila del Motoclub Vigili del fuoco ha instaurato un proficuo rapporto, per cui è già il secondo anno che in occasione della Pasqua e del Natale ci offre uova e panettoni/pandori da recapitare ai bimbi ricoverati in pediatria” spiegano dal Motoclub.

“Oggi abbiamo di nuovo potuto aiutare a rendere un po’ meno pesante queste feste a chi non può trascorrerle in casa coi propri genitori”