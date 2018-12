Manovra 2019, 10 milioni per il bilancio dell’Aquila

aveva dichiarato ieri il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, commentando quanto stava emergendo dalla discussione della manovra finanziaria 2019.

“Una sensazione che contrasta con la soddisfazione per il via libera arrivato alla proroga al 31 dicembre 2019 per la presentazione della documentazione relativa alla richiesta di restituzione delle tasse sospese dopo il sisma 2009 per le imprese del cratere, i fondi per il Gran Sasso Science Institute e lo stanziamento di un milione di euro per l’organizzazione di appuntamenti nell’ambito del decennale del terremoto”.

“Come ogni anno, il Comune de L’Aquila riceverà il contributo straordinario di 10 milioni di euro per far fronte alle minori entrate. In risposta alle tante richieste che stanno pervenendo, e come confermato pochi minuti fa dal vice ministro Laura Castelli in Commissione Bilancio, le risorse per L’Aquila sono presenti nel bilancio. Con il primo provvedimento utile nel mese di gennaio saranno disposti gli stanziamenti specifici.

Nel maxi emendamento sono state confermate, e in alcuni casi ampliate, tutte le misure di sostegno a cittadini e imprese. La sospensione dei tributi è stata prorogata e un’ulteriore proroga è stata disposta per il termine per la restituzione, da parte delle imprese, dei contributi considerati aiuti di Stato da parte della Commissione Europea”.