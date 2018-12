Grandi successi e soddisfazioni per gli allievi del C. P. G. A. Karate L’Aquila.

Nell’ultima sessione di dicembre dedicata agli esami Federali FIJLKAM di karate, svoltisi a Penne (PE), gli atleti del C. P. G. A. hanno sostenuto e superato gli esami Federali Regionali per l’acquisizione delle cinture nere federali con merito e apprezzamento da parte della commissione.

In particolare Alessandro Felli e Gloria Rosone hanno conseguito il 2° Dan FIJLKAM. Inoltre, Arnica Linda Giuranna, Marco Lepidi, Alessia Nicoli e Stefano Scrocco hanno conseguito il 1° Dan FIJLKAM. Grande soddisfazione per il Maestro Benedetto Arnone per i risultati eccezionali dei propri allievi e dei risultati personali derivanti dall’acquisizione a livello nazionale della cintura nera 6° Dan FIJLKAM.

ll C. P. G. A. Karate L’Aquila si mostra come una realtà consolidata, con un folto gruppo di praticanti entusiasti e di grande livello.