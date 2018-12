Dalla Vigilia al 26, le messe in Piazza Duomo

Dalla messa della Vigilia nella neo inaugurata chiesa delle Anime Sante a quella di Santo Stefano: gli orari delle celebrazioni in Piazza Duomo.

Le celebrazioni per il Natale del Signore in Piazza Duomo avranno inizio con la S. Messa della Vigilia, valevole per il precetto festivo, che sarà celebrata nella Chiesa di S. Maria Suffragio, dal parroco della parrocchia di S. Marco

Evangelista don Daniele Pinton, alle ore 18,00 di lunedì 24 dicembre.

Il tradizionale canto del Tu Scendi dalle Stelle al termine della Messa accompagnerà la deposizione del Bambinello nel presepe, allestito all’ingresso della chiesa, e l’offerta dell’incenso.

La S. Messa della Notte di Natale sarà, invece, nella Basilica di san Giuseppe Artigiano in Via Sassa, presieduta dal parroco della Parrocchia Universitaria don Luigi Maria Epicoco.

Le Sante Messe Solenni del giorno di Natale saranno, secondo l’orario festivo, nella mattinata alle ore 10,00 e alle ore 11,00 nella Chiesa del Suffragio, presiedute rispettivamente da Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Molinari e da Sua Eccellenza Mons. Orlando Antonini e alle ore 12,00 nella Basilica di San Giuseppe presieduta dal Parroco della Parrocchia Universitaria.

Nel pomeriggio, sempre al Suffragio, alle ore 17,30, a dieci anni dal 25 dicembre 2008, risuonerà di nuovo il canto dei Vespri Pontificali di Natale che, l’Arcivescovo Metropolita, Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Petrocchi,

presiederà per la prima volta a L’Aquila.

A seguire il parroco di S. Giusta in L’Aquila, Can. Alessandro Benzi, celebrerà la Santa Messa della Solennità.

Concluderà la giornata del Natale del Signore la S. Messa delle ore 20,00 in Basilica di San Giuseppe, celebrata dal Vicario della Parrocchia Universitaria don Federico Palmerini.

Nel giorno di Santo Stefano Martire, mercoledì 26 dicembre, le celebrazioni eucaristiche saranno al Suffragio alle ore 11,00 e alle ore 18,00.

Il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi presiederà la S. Messa stazionale nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio alle ore 24. Il 25 dicembre, solennità del Natale, il Cardinale Arcivescovo presiederà la S. Messa solenne nella parrocchia di S. Lorenzo in S. Elia alle ore 11,30.