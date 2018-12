Al PalaAngeli Nuovo Basket Aquilano contro Tasp Teramo

Partita di cartello alle ore 18:00 al PalaAngeli, con i ragazzi del Nuovo Basket Aquilano che riceveranno una delle formazioni più attrezzate per la vittoria finale in questo difficile Campionato di Serie C Silver Abruzzo-Marche-Molise ed Umbria: il Tasp Teramo.

Gli aquilani vengono da tre vittorie consecutive e proveranno a fare lo sgambetto ad una formazione che vanta tanti elementi con trascorsi molto importanti in categorie superiori.

I ragazzi di coach Stama dovranno fare ancora a meno di Fabio Foresta e Sergio Di Biase, ma la squadra ha dimostrato di lottare e di sopperire con grinta ogni volta alle numerose assenze cui è andata incontro finora.

Per il club del PalaAngeli l’occasione per salutare i propri tifosi, che si attendono come sempre numerosissimi sugli spalti.