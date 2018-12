Città di L’Aquila: 8-0 inflitto al San Francesco

San Francesco – Città di L’Aquila termina 0-8: nuova goleada dei rossoblù.

di Claudia Giannone

Termina 0-8 il match tra il San Francesco ed il Città di L’Aquila: nessuna novità nella formazione iniziale di mister Roberto Cappellacci, nel match disputato tra le mura del “Gran Sasso d’Italia”.

4′ minuto, punizione a giro di Catalli, Rispoli blocca in due tempi. Un minuto dopo, azione pericolosa sul versante opposto: Martinelli recupera palla e serve Fazzini che colpisce il palo. Prima azione degna di nota al 18′: punizione di Zanon a un soffio dall’incrocio dei pali.

Due minuti dopo, arriva il vantaggio del Città di L’Aquila: palla in mezzo di Pizzola per Carosone che infila in porta. Il San Francesco tiene bene il campo e cerca di rimettere in equilibrio il match, ma le azioni più importanti sono sempre a favore dei rossoblù. 41′, cross dalla destra per Pizzola che non riesce ad agganciare; subito dopo, Catalli sfiora la traversa.

È al 45′, poco prima del duplice fischio dell’arbitro, che L’Aquila trova il raddoppio: questa volta, a firmare l’incontro è Ndiaye. Fine primo tempo, risultato parziale 2-0.

Prima azione da annotare al 15′ della ripresa, direttamente con il terzo goal dell’Aquila: destro di Pizzola che si infila in porta. Dieci minuti dopo, traversa colpita da Maisto: la palla resta in gioco e ne approfitta Zazzara che trova il goal. E i rossoblù, al 34′, trovano il quinto goal della giornata: ancora Carosone, sugli sviluppi di un angolo . Due minuti dopo, il neo entrato Arciprete trova la porta dopo un leggero tocco di Di Norcia. 0-6.

44′, Maisto calcia verso la porta e Arciprete ci mette di nuovo lo zampino: settima rete. Ma al 45′, come se non bastasse, rigore per i rossoblù: realizza Maisto, che per tutto il match ha cercato la rete. Risultato finale 0-8.

Mister Cappellacci ai microfoni della stampa.

“Il San Francesco nella prima parte di gara ci ha messo in difficoltà. Poi è sceso nel secondo tempo, così vengono fuori questi risultati rotondi che in realtà sono inutili. L’importante era vincere. È stato fondamentale, comunque, trovare la rete già nel primo tempo. Approfitto per fare gli auguri alla città e per ringraziare i tifosi che la settimana scorsa sono venuti a spalare la neve”.

CITTÀ DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna, Ndiaye (26′ st Ciuffini), Silvestri (12′ st Di Norcia), Zanon, Di Francia, Pizzola (26′ st Arciprete), Zazzara (39′ st Micantonio), Carosone (35′ st Morra), Catalli, Maisto. A disp.: Tursini, Mohammed, Santarelli. All. Roberto Cappellacci.

SAN FRANCESCO: Rispoli, Danese (16′ st Camerini), Di Paolo, Carosi (1′ st Scarsella), Rufini (12′ st Damiani), Bafile, Caione, Tavarozzi, Martinelli (9′ st Pace), Luzi (21′ st Brusco), Fazzini. A disp.: Di Ruggero, Cretu, Lazzaro Cardarelli. All. Marco Proia.

ARBITRO: Matteo Mario Pizii (Teramo).

AMMONITI: Carosi.