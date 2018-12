Acciano, Natale nella nuova chiesa

Acciano, una nuova chiesa per festeggiare il Natale.

Verrà inaugurata domani 23 dicembre alle 16 una nuova struttura realizzata per ospitare i fedeli e avere un nuovo luogo di culto dopo che il sisma del 2016 ha danneggiato la chiesa di Acciano.

“Siamo arrivati in tempo per gli appuntamenti più importanti del Natale”, ha detto il sindaco Fabio Camilli, “grazie all’impegno dell’amministrazione, delle ditte e con un finanziamento ottenuto dalla Protezione Civile, possiamo dare a questo periodo un senso maggiore di rinascita per tutta la nostra comunità”.

La nuova struttura è stata realizzata in via della Montagna ad Acciano e si avvale delle migliori tecniche per la resistenza ai terremoti.