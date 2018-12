Tempo in miglioramento ma la nostra penisola sarà interessata dal passaggio di veloci sistemi nuvolosi che favoriranno annuvolamenti, anche in Abruzzo.

Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto ai giorni scorsi in quanto sul Mediterraneo occidentale e sulla Sardegna è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione che, alla base dei dati attuali, favorirà condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, con temperature massime in graduale aumento, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose. Sul bordo orientale dell’alta pressione transiteranno, tuttavia, correnti atlantiche che favoriranno il transito di sistemi nuvolosi diretti verso le nostre regioni peninsulari: di conseguenza, nei prossimi giorni, almeno fino alla Vigilia di Natale, assisteremo all’arrivo di corpi nuvolosi che potranno determinare annuvolamenti anche sulla nostra regione, nubi alte e stratificate sul settore orientale e costiero, nubi medio-basse sulla Marsica e nell’Aquilano, dove non si escludono occasionali deboli precipitazioni a carattere sparso. Nella giornata di Natale sembra possibile, inoltre, l’arrivo di un veloce impulso di aria fredda che, se confermato, favorirà annuvolamenti e rovesci soprattutto al mattino e nel primo pomeriggio, in particolar modo sul settore orientale e costiero, ma si tratta di una previsione da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con banchi di nebbia al mattino, specie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento durante le ore centrali della giornata. Nel corso della giornata, in particolare dal tardo pomeriggio-sera, assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità, nubi alte e stratificate sul settore orientale e costiero, nubi medio-basse sul settore occidentale, dove non si escludono occasionali deboli piogge/pioviggini. Poche novità nella giornata di sabato.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare sul settore orientale e costiero.

Venti: Inizialmente deboli di direzione variabile, mentre nel corso della giornata tenderanno a provenire dai quadranti sud-occidentali, rinforzando, specie sulle zone montuose. Probabile Garbino sul versante orientale.

Mare: Generalmente poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)