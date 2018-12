Nuovo campo di calcio a Paganica, arriva l’ok dal Comune

Approvazione in Consiglio comunale del progetto da 500mila euro per la realizzazione del nuovo campo di calcio a Paganica.

Il Consiglio comunale, riunito nell’aula “Tullio De Rubeis” della sede comunale di Villa Gioia, ha dato il via libera al progetto complessivo per la realizzazione del nuovo campo di calcio di Paganica e dei relativi spogliatoi, per l’importo complessivo di 500mila euro (19 sì, 2 astenuti). L’assemblea ha quindi approvato la proposta deliberativa riguardante la devoluzione, in favore dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico di Camarda, in via temporanea, della gestione dei beni di uso civico ricadenti nel demanio, nelle more dello scioglimento definitivo della promiscuità esistente tra il demanio dell’Aquila e quello di Camarda (17 si, 4 astenuti).

Approvate, in apertura dei lavori, anche le proposte deliberative riguardanti, rispettivamente, il riconoscimento di un debito fuori bilancio, per complessivi 95mila 991 euro, derivante da contenziosi (13 voti favorevoli, 1 contrario, 1 di astensione), ed una proposta di variante di destinazione urbanistica, da “Attrezzature generali per l’istruzione secondaria” ad “Attrezzature generali direzionali”, riferita ad un immobile, di proprietà della Regione Abruzzo, situato in via San Giuliano 9 all’Aquila (edificio ex Inapli), ai fini della realizzazione della sede degli Uffici di Protezione civile regionale (12 voto favorevoli, 7 di astensione).

Rinviata, invece, la discussione sulla proposta deliberativa per il conferimento dell’onorificenza al merito sportivo all’atleta Piergiorgio Bucci, sugli ordini del giorno proposti, rispettivamente, dai consiglieri Romano e Serpetti su “Organizzazione dei campionati nazionali universitari L’Aquila 2019”, e dal consigliere Romano sugli effetti dell’applicazione del decreto legge 4 ottobre 2018 in materia di immigrazione, oltre che sulla mozione, anch’essa a firma dei consiglieri Romano e Serpetti, finalizzata alla “Stipula di un’apposita convenzione con l’Università dell’Aquila per la nomina della nuova Commissione di valutazione relativa all’erogazione dei contributi ordinari e straordinari per le attività culturali”.