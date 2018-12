Il direttore del Tsa Cristicchi torna in gara a Sanremo

Simone Cristicchi, attualmente direttore artistico del Teatro Stabile d’Abruzzo

Cristicchi canterà il brano Abbi cura di me: nel 2007 vinse il Festival con Ti regalerò una rosa.

Per il cantautore romano, autore teatrale con una spiccata attensione per il sociale, si tratta della quinta partecipazione alla kermesse sanremese.

La partecipazione più importante, ovviamente, riguarda l’edizione 2007 del Festival che l’ha visto trionfare con la canzone Ti regalerò una rosa.

La vittoria di Cristicchi è stata citata anche da Pippo Baudo ieri sera, durante la prima serata di Sanremo Giovani 2018, che era il conduttore di quell’edizione.

La prima partecipazione al Festival di Sanremo di Simone Cristicchi risale al 2006 con Che bella gente: in quell’edizione, Cristicchi iniziò la kermesse nella categoria Giovani e fu successivamente “promosso” nella categoria Big alla serata finale.

L’anno successivo la vittoria con Ti regalerò una rosa: il testo della canzone era una lettera d’amore del protagonista Antonio, un uomo con problemi psichiatrici rinchiuso in un manicomio, indirizzata alla sua amata Margherita. Il brano fu scritto dopo che l’autore aveva visitato il manicomio di Girifalco, in Calabria. Colpito dal viavai dei pazienti dell’istituto, il cantautore ha deciso di realizzare un viaggio per gli ospedali psichiatrici d’Italia, sintetizzando nello struggente testo del brano le storie raccontategli realmente dai pazienti degli istituti psichiatrici da lui visitati.

Nel 2010, Cristicchi tornò a Sanremo con la canzone Meno male, una canzone satirica contro il gossip che citava anche Carla Bruni, moglie di Nicolas Sarzoky, all’epoca presidente della Repubblica francese: settimo posto per lui.

Nell’edizione 2013 del Festival, Cristicchi presentò La prima volta (che sono morto) e si piazzò all’undicesimo posto.