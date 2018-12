Dilloalcapoluogo… e torna la luce a Bazzano

Dopo la segnalazione di una lettrice a #dilloalcapoluogo, accese le luci dei nuovi lampioni in via Vasche di Bazzano.

Via Vasche di Bazzano, dove l’estate scorsa sono stati posizionati nei nuovi pali della luce, era al buio, ma dopo la segnalazione di una lettrice a #dilloalcapoluogo… «è arrivata la luce», come segnalato dalla stessa lettrice che ha tenuto a ringraziare la testata per la segnalazione effettuata.

“La notte è buio pesto e visto che li hanno posizionati non si capisce perchè non li abbiano ancora accesi” lamentava la lettrice. A distanza di tre giorni, problema risolto e illuminazione funzionante.

