Usrc, firmati primi provvedimenti per oltre 15 milioni

L’USRC ha un responsabile con pieni poteri, firmati i primi provvedimenti per oltre 15 milioni di euro

Dopo l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra), anche l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (Usrc) torna operativo con i pieni poteri di firma dopo la registrazione della Corte dei Conti: il responsabile ad interim dei due uffici, Giovanni Francesco Lucarelli, nominato fino al 31 gennaio prossimo dal Governo nazionale, ha firmato i primi provvedimenti per conto dell’Usrc, liquidando uno stato di avanzamento lavori (Sal) per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro e 18 pratiche di ammissioni a contributo per un importo di 6 milioni di euro.

«Il mio è un mandato a breve e a scadenza, ma di piena responsabilità sul governo dei processi, in

un clima complessivo pienamente collaborativo da parte del personale Usrc e dei Comuni – spiega

Lucarelli, il quale sottolinea che – è fondamentale per l’Ufficio stabilire un asse empatico con i

sindaci e il territorio. Sotto questo profilo, sono già avvenuti diversi incontri, finora tutti nel

segno della fiducia reciproca, un lavoro di formazione di un capitale sociale che darà dei frutti nel

rilancio dell’operatività dell’Ufficio».

I due uffici sono rimasti scoperti al vertice quando nelle passate settimane il responsabile

dell’Usra, Fabrizio Ranieri, che aveva anche l’interim all’Usrc, è stato nominato alla guida della

struttura tecnica di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, organismo che si

occupa di ricostruzione.