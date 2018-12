Unione Rugby, un terzo tempo natalizio

Terzo tempo natalizio per l’Unione Rugby L’Aquila che sfida la Toscana Aeroporti

Un “terzo tempo di Natale”, aperto a tutti coloro che hanno voglia di scambiarsi gli auguri in un luogo magico, ai bordi del campo da rugby di Villa Sant’Angelo (L’Aquila). È fissato a sabato 22 dicembre l’aperitivo che si terrà nel locale Via del Campo a partire dal fischio finale della partita (intorno alle 16.30) che si giocherà tra l’Unione Rubgy L’Aquila e Toscana Aeroporti i Medicei. Il brindisi inizierà con dell’ottimo vin brulè (un bicchiere gratuito verrà offerto a chi è in possesso dell’abbonamento o del biglietto della partita) accompagnato dai gustosi cantucci realizzati dallo chef del ristorante, e proseguirà con polenta e salsiccia da gustare insieme alla birra firmata Anbra. A completare la serata un DJ set con una speciale selezione musicale. Via del Campo è un ristorante dalla visuale unica, con vista diretta sul campo da rugby del comune dell’aquilano.

Unione Rugby L’Aquila, terzo tempo natalizio

L’attività è stata aperta da giocatori, ex giocatori e dirigenti della Gran Sasso Rugby, club ora confluito nell’Unione Rugby L’Aquila: Daniele Giampietri, Pierfrancesco Anibaldi e Filippo Petrocco sono i titolari, con l’aiuto di Giuseppe Eusani e Marcello Gioberti.