Psichiatria L’Aquila, il calore del Natale avvolge i pazienti

Un Natale in famiglia anche per i pazienti di psichiatria, i medici dell’Ospedale dell’Aquila riscaldano il cuore a chi non ha più nulla

Nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila ci sono sedici pazienti, sedici persone, che non hanno più nulla. Non hanno quasi mai una famiglia, non hanno una casa, non hanno, molte volte, nemmeno un futuro. Sono i “dimenticati”, che senza il grande cuore dei medici e degli operatori sanitari del reparto avrebbero passato un altro Natale da soli.

Dottori e pazienti, insieme, hanno festeggiato oggi l’arrivo del Natale nel reparto di psichiatria con una giornata di festa iniziata con l’arrivo di Babbo Natale e con una pesca dei premi, donati da amici e volontari. Con i biglietti che i pazienti hanno potuto pescare dalla casetta di Natale costruita da due tirocinanti O.S.S., tutti hanno ricevuto un regalo. Tanta la musica che faceva da sfondo ad un rinfresco organizzato con quello che hanno portato spontaneamente gli operatori, i medici e gli infermieri.

«Abbiamo concluso la giornata con una tombolata tutti insieme – raccontano a IlCapoluogo.it gli organizzatori della festa natalizia – E’ stato bello poter condividere un po’ di calore umano con i nostri pazienti, persone come noi che spesso vengono dimenticate da tutti. Vedere i sorrisi e l’allegria nei loro volti ha fatto tanto bene anche a noi operatori».